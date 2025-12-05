Nach Pokal-Aus: BVB will "Enttäuschung ausradieren"

Das Pokal-Aus hat Borussia Dortmund noch nicht so ganz verdaut, doch Zeit zum Jammern gibt es nicht, es kommt das beste Auswärtsteam. "Es kommt eigentlich die stärkste Mannschaft zu uns, die wir bisher bespielt haben", sagte Trainer Niko Kovac vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen die TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer sind auf fremdem Platz noch ungeschlagen und führen die Auswärtstabelle der Fußball-Bundesliga an.

"Sie sind in einer außergewöhnlichen Form, sehr laufstark, sehr intensiv", erläuterte Kovac, "aber wir spielen zu Hause und wollen gegen einen direkten Gegner dreifach punkten." Dabei kann der BVB-Coach personell "aus dem Vollen schöpfen", auch Niklas Süle ist nach wochenlangen Zehenproblemen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. "Er wird noch seine Zeit brauchen", sagte Kovac.

Das 0:1 im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen ist noch nicht so ganz verarbeitet. "Wir müssen die Enttäuschung ausradieren", forderte Kovac, "jetzt geht's darum, dass man nach Niederlagen wieder aufsteht und nach oben schaut."