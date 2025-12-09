Nach sieben Jahren: Bittencourt verlässt Bremen zum Saisonende

Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt und Bundesligist Werder Bremen werden nach insgesamt sieben Jahre zum Ende der Saison getrennte Wege gehen. Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz bestätigte in einer Vereinsmitteilung am Dienstagabend einen "offenen und ehrlichen Austausch, an dessen Ende die einvernehmliche Entscheidung stand, dass wir uns im Sommer trennen werden." Der Vertrag des 31-Jährigen wäre nach der aktuellen Spielzeit ausgelaufen.

"Wir sind sehr dankbar dafür, was Leo bisher für Werder auf und neben dem Platz geleistet hat. Er war in all den Jahren ein wichtiger Faktor in der Kabine, hat Dinge auch immer wieder kritisch angesprochen und hat sich voll mit seiner Aufgabe identifiziert", erklärte Fritz: "Wir sind überzeugt, dass er sich bis zum letzten Spieltag für Werder voll reinhängen wird."

Bittencourt absolvierte seit seinem Wechsel aus Hoffenheim im Sommer 2019 insgesamt 179 Pflichtspiele (20 Tore) für die Bremer, davon 22 Einsätze in der zweiten Liga. "Diese Zeit bei Werder ist und war für mich etwas ganz Besonderes, aber ich spüre, dass es für mich im Sommer an der Zeit ist, nochmal eine neue Herausforderung anzunehmen", erklärte der Spieler. In der laufenden Saison kam Bittencourt bislang kaum auf Einsatzzeit.