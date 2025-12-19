Nach St. Paulis Befreiungsschlag: Blessin will nachlegen

Frisch gestärkt geht der FC St. Pauli in das Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Nach dem erlösenden Sieg gegen den 1. FC Heidenheim vergangenes Wochenende warnte Trainer Alexander Blessin sein Team aber vor dem kommenden Gegner: "Druckabfall darf es nicht geben. Wir sind weiterhin in einer Situation, aus der wir uns herauskämpfen wollen. Die ersten Schritte haben wir gemacht, und da gilt es weiter dran zu arbeiten", sagte er.

Gegen den Tabellenletzten Mainz im abschließenden Spiel des Jahres nachzulegen, sei "eminent wichtig", fügte Blessin an. Nach einer ganz schwierigen Phase inklusive neun Niederlagen in Folge haben sich die Hamburger zuletzt wieder gefangen. Mit einem Sieg könnte das Team möglicherweise gar den Relegationsplatz verlassen.