Nach Tumulten: Wolfsburgs Müller für ein Spiel gesperrt

Ersatztorwart Marius Müller wird dem abstiegsbedrohten Bundesligisten VfL Wolfsburg beim Debüt des neuen Trainers Dieter Hecking fehlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 32-Jährigen für ein Spiel, nachdem Müller nach den Tumulten im Anschluss an die Partie gegen den Hamburger SV am vergangenen Samstag (1:2) die Rote Karte gesehen hatte.

Damit verpasst Müller das Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Champions-League-Kandidaten TSG Hoffenheim. Dort wird Hecking seine Premiere geben, der 61-Jährige war am Sonntag auf Daniel Bauer als Trainer gefolgt. Der Rückkehrer, der Wolfsburg schon von 2013 bis 2016 betreut hatte, soll den Tabellen-17. vor dem ersten Abstieg aus der Bundesliga bewahren.