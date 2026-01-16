Nach 1:5-Debakel: Mönchengladbach heiß auf Wiedergutmachung

Trainer Eugen Polanski (39) von Borussia Mönchengladbach geht nach der 1:5-Pleite bei der TSG Hoffenheim von einer Reaktion seiner Mannschaft zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga aus. Er habe "das Vertrauen", dass es sein Team beim Hamburger SV "besser machen" werde, sagte Polanski mit Blick auf den Bundesliga-Klassiker am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Es gebe genügend "große, starke Charaktere" in der Mannschaft, um angemessen auf das Hoffenheim-Spiel zu reagieren, sagte Polanski weiter und betonte, "dass es wirklich schön ist, diese Mannschaft zu trainieren - auch mit dieser Facette".

Gladbach sei bereit für die "spezielle Atmosphäre in Hamburg" und wolle die Partie "definitiv siegreich" gestalten, sagte Polanski, für den das 1:5 die höchste Niederlage als Borussia-Trainer war.