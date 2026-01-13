Nach 1:8: Wolfsburg will für "positive Schlagzeilen" sorgen

Trainer Daniel Bauer will mit Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg den engen Spielplan der Englischen Woche nutzen und eine schnelle Wiedergutmachung für die 1:8 (1:2)-Schmach am Sonntagabend beim deutschen Rekordmeister Bayern München betreiben. "Das Spiel in München ist vorbei. Wir können es nicht mehr ändern. Trotzdem können wir morgen wieder für positive Schlagzeilen sorgen, wir wollen unbedingt einen Heimsieg", sagte Bauer vor dem Duell mit dem FC St. Pauli am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky).

Das 1:8 in München - die höchste Bundesliga-Niederlage der Klub-Geschichte - war am Montag besprochen worden. "Es ging darum, als Mannschaft eine starke Reaktion zu zeigen, als Mannschaft stark zu bleiben und nicht mit dem Finger auf den Nebenmann zu zeigen", sagte Bauer: "Wir müssen sehr selbstkritisch mit der eigenen Leistung umgehen, individuell wie auch als Mannschaft. Natürlich sind auch wir als Trainerteam selbstkritisch."

Der mit Europapokal-Ambitionen in die Saison gestartete VfL liegt vor dem 17. Spieltag nur auf dem 14. Platz (15 Punkte). St. Pauli auf dem Relegationsrang ist nur drei Punkte zurück und hat ein Spiel weniger absolviert. In den darauffolgenden Duellen trifft Wolfsburg auf die abstiegsgefährdeten Rivalen 1. FC Heidenheim und FSV Mainz 05.

"Die Spiele sind richtungsweisend, ganz klar. Wir haben die große Chance, tabellarisch einen guten Satz zu machen und gute Leistungen mit Punkten zu belohnen. Das ist das große Ziel", sagte Bauer: "Wir wollen morgen eine Reaktion zeigen. Das ist auch ganz wichtig für unsere Fans."