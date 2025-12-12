Nachhaltigkeit: Deutsche Umwelthilfe zeichnet Hoffenheim aus

Nachhaltigkeitspreis für die TSG Hoffenheim: Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zeichnet den Fußball-Bundesligisten beim Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Hamburger SV für die Einführung eines vollumfänglichen Mehrwegsystems für Speisen aus. Damit sind die Hoffenheimer der erste Verein der Eliteklasse, der in der Gastronomie neben Mehrwegbechern für Getränke auch mit wiederverwendbaren Menüschalen einen Beitrag zur Abfallvermeidung und Ressourcenschonung leistet.

Die DUH fordert in diesem Zusammenhang alle anderen Bundesligisten auf, dem Beispiel zu folgen. "Die TSG Hoffenheim setzt ein starkes Signal für gelebte Nachhaltigkeit in der Fußball-Bundesliga. Rund 80.000 Einwegverpackungen - und damit etwa 700 Kilogramm Verpackungsmüll - werden pro Saison vermieden", sagte Thomas Fischer, DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft: "Deshalb appellieren wir an alle anderen Bundesligisten, diesen Schritt mitzugehen und gemeinsam die Abfallvermeidung im deutschen Fußball auf ein neues Level zu heben."