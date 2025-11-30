Nächster Defensivausfall: Zwangspause für Kölner Heintz

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss den nächsten Ausfall in der Defensive verkraften. Innenverteidiger Dominique Heintz erlitt im Auswärtsspiel bei Werder Bremen (1:1) einen kleinen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich und muss nach Angaben des Aufsteigers "zunächst aussetzen". Dies ergab eine MRT-Untersuchung am Sonntagmorgen.

Für Trainer Lukas Kwasniok spitzt sich die Personallage im Abwehrzentrum damit weiter zu: Bereits vor dem Spiel an der Weser hatten mit Luca Kilian (Kreuzbandriss), Timo Hübers (Knieverletzung) und Joel Schmied (Muskelverletzung) drei Innenverteidiger gefehlt. Heintz bildete am Samstagnachmittag bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung in der 12. Minute gemeinsam mit Cenk Özkacar und Sebastian Sebulonsen eine improvisierte Dreierkette. Rav van den Berg feierte daraufhin nach langer Pause sein Comeback. "Dass gefühlt alle Innenverteidiger ausfallen, ist wie verhext", sagte Kwasniok.

Die nächste Aufgabe für die Rheinländer steht am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli an.