Nächster Rückschlag: Malatini fehlt Werder verletzt

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss vorerst auf Abwehrspieler Julian Malatini verzichten. Der 24 Jahre alte Argentinier hat sich bereits am Montag im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Malatini erlebt in Bremen bislang eine schwierige Saison. Der Verteidiger kam unter Trainer Horst Steffen bislang nur zu zwei Pflichtspieleinsätzen und gilt als Wechselkandidat in der Winterpause. Werder trifft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den 1. FC Köln.