Nächster Stürmer: Mainz holt Silas aus Stuttgart

Der FSV Mainz 05 rüstet im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga weiter auf und hat Silas Katompa Mvumpa verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart zum Schlusslicht, über Transfermodalitäten und Vertragsinhalte machten beide Klubs am Dienstagabend keine Angaben. Nach Medienberichten erhält Stuttgart eine geringe Ablösesumme, die sich durch Bonuszahlungen im Falle des Mainzer Klassenerhalts erhöhen kann. Silas' Vertrag beim VfB wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

"Mit Silas verbindet jeder sofort Schnelligkeit, Durchsetzungsstärke und Torgefahr, die er beim VfB Stuttgart bereits eindrucksvoll bewiesen hat", sagte der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert: "Er ist eine Verstärkung für unseren Kader und bringt nochmal neue Facetten in unser Offensivspiel." Wenige Tage zuvor hatte Mainz bereits Stürmer Phillip Tietz vom direkten Konkurrenten FC Augsburg verpflichtet.

Silas war 2019 vom damaligen Zweitligisten Paris FC nach Stuttgart gewechselt. In der vergangenen Saison spielte er per Leihe für Roter Stern Belgrad in Serbien, zurück in Stuttgart wurde er in der aktuellen Spielzeit kaum noch berücksichtigt.