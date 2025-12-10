Neuer Sportdirektor: Wolfsburg holt Schwegler aus Frankfurt

Der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat nach langer Suche einen neuen Sportdirektor gefunden. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, kommt der Schweizer Pirmin Schwegler von Eintracht Frankfurt und tritt damit die Nachfolge von Sebastian Schindzielorz antreten. Der 46-Jährige war vor rund einem Monat entlassen worden.

"Die Entscheidung, die Eintracht zu verlassen, ist mir keineswegs leichtgefallen", sagte Schwegler: "Gleichzeitig ist die Chance, bei einem ambitionierten Verein eine zentrale Rolle zu übernehmen, eine sehr reizvolle Perspektive für mich."

Schwegler war seit Anfang des Jahres als Leiter Profifußball an der Seite von Sportvorstand Markus Krösche und Sportdirektor Timmo Hardung bei der Eintracht tätig. Zuvor hatte der einstige SGE-Kapitän bereits bei Bayern München und der TSG Hoffenheim gearbeitet. Sky-Informationen zufolge werde nun eine Ablösesumme in Höhe von etwa 500.000 Euro fällig.

"Pirmin Schwegler hat in den letzten zwölf Monaten sehr gute Arbeit geleistet", sagte Krösche: "Wir wären sehr gerne diesen gemeinsamen Weg weitergegangen. Seine Erfahrungswerte im Fußball und seine Qualitäten haben kurzfristig das Interesse in Wolfsburg geweckt, wo er eine für ihn spannende Herausforderung annehmen kann. Wir möchten Pirmin für diese Chance keine Steine in den Weg legen."

Wolfsburg hatte sich Mitte November von Trainer Paul Simonis und Sportdirektor Schindzielorz getrennt, um auf die anhaltende sportliche Talfahrt zu reagieren. Andreas Schicker, der zunächst als neuer Sportchef gehandelt wurde, blieb allerdings bei der TSG Hoffenheim.