Nur ein Punkt beim HSV: Kwasniok schaltet in den Derby-Modus

Lukas Kwasniok haderte. Der eine Punkt beim Hamburger SV war dem Trainer vom 1. FC Köln eigentlich zu wenig. "Es gibt einfach nur null, einen oder drei Punkte. Heute wäre vielleicht ein Tag, an dem zwei auch möglich gewesen wären für uns", sagte der 44-Jährige nach dem 1:1 (1:1) am Samstagabend: "In Summe wäre es vielleicht verdient gewesen."

Aber Kwasniok wollte auch "nicht vermessen sein", sagte er: "Jeder Punkt ist Gold wert im Kampf um den Verbleib in der sehr, sehr schwierigen ersten Liga." Und nächste Woche sollen dann nach sechs sieglosen Spielen auch endlich wieder Big Points im Abstiegskampf her. Kwasniok schaltete noch am Abend in den Derby-Modus.

"Lieber spiele ich 1:1 in Hamburg und gewinne zu Hause gegen Gladbach als umgekehrt", sagte Kwasniok mit Blick auf das Duell nächste Woche zu Hause gegen den Erzrivalen Borussia Mönchengladbach: "Und wenn in Summe dann vier Punkte bei rumkommen, dann ist es so."

Nach dem 1:3 im Hinspiel hätten sie "einen Ticken was gut zu machen", sagte Kwasniok: "Wir wollen in unserem Wohnzimmer dann auch gewinnen. Damit wir die Fans glücklich machen, uns glücklich machen und dann einfach die Ausgangssituation für die nächsten Wochen dann auch nochmal verbessern."

Mit einem Sieg gegen Gladbach könnte der FC nach Punkten mit Gladbach gleichziehen. Eine Pleite würde die Abstiegssorgen hingegen weiter massiv steigern und den Druck auf Kwasniok noch einmal erhöhen. Schließlich beträgt der Vorsprung auf St. Pauli auf dem Relegationsplatz nur ein Pünktchen, vier Zähler sind es auf einen direkten Abstiegsplatz.