Oberschenkel-OP: Wölfe vorerst ohne Wind

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss auf bis auf Weiteres ohne seinen dänischen Nationalspieler Jonas Wind auskommen. Nach Angaben des Klubs unterzog sich der 26 Jahre alte Stürmer wegen einer Oberschenkelverletzung am Mittwoch in München einer Operation. Nähere Angaben zur Blessur machten die Niedersachsen ebenso wenig wie zur voraussichtlichen Dauer von Winds Ausfall.

Der Angreifer spielt seit fast vier Jahren für Wolfsburg. In der laufenden Saison kam Wind bei seinen bisherigen acht Einsätzen lediglich dreimal in der Anfangsformation des Ex-Meisters zum Zuge.