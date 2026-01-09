Offiziell: St. Paulis Partie gegen Leipzig abgesagt

Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig fällt dem Schneesturm "Elli" zum Opfer. Das für den Samstag (15.30 Uhr) geplante Duell wurde am Freitag offiziell abgesagt. Ein Nachholtermin werde "zeitnah" bekannt gegeben, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit.

"Die Entscheidung ist das Ergebnis intensiver Abwägungen und umfassender Abstimmungen des FC St. Pauli als Stadionbetreiber sowie zwischen der Deutschen Fußball Liga (DFL), den beteiligten Klubs, den zuständigen Behörden sowie weiteren relevanten Beteiligten", hieß es in einer Mitteilung der Gastgeber. Die Sicherheit der Zuschauer, der Teams, der Offiziellen und aller Anreisenden stehe im Vordergrund der Entscheidung.

Diese hätte aufgrund der Witterungsverhältnisse mit starkem Schneefall und Schneeverwehungen unter Einhaltung aller Betriebsvorschriften nicht gewährleistet werden können. Die DFL verwies auf die "große Menge von Schnee und Eis auf dem gesamten Stadiongelände und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken für alle am Spieltag beteiligten Personen sowie die kritische Gesamtsituation in Hamburg."

Auch die behördlichen Einschätzungen hätten "angesichts der Gesamtlage in Hamburg ausdrücklich eine Absage empfohlen", hieß in der Stellungnahme der Kiezkicker weiter: "Ausschlaggebend waren dabei vor allem die zusätzliche Belastung für Einsatzkräfte, die medizinische Infrastruktur sowie die weiterhin bestehenden erheblichen Risiken und Einschränkungen im Verkehrsraum."

In Norddeutschland sorgt das Winterwetter seit Tagen für Komplikationen. Auch unter anderem der Bahnverkehr ist massiv gestört, vielerorts fiel die Schule wegen des Wetters aus.