Ouédraogo über WM-Nominierung: "Spiele einfach mein Spiel"

Selbst nach seiner perfekten Woche schob Assan Ouédraogo die Gedanken an die WM 2026 weit weg. "Ich war jetzt das erste Mal dabei und durfte so ein bisschen reinschnuppern. Ich weiß natürlich auch, dass ich davor bei der U21 war. Ich denke nicht zu viel darüber nach. Ich spiele einfach mein Spiel. Und dann sieht man, was sich am Ende der Saison ergibt", sagte RB Leipzigs Toptalent nach dem 2:0 (0:0) gegen Werder Bremen.

Beim Erfolg gegen die Hanseaten traf der Mittelfeldspieler am Sonntag in der 64. Minute zum 1:0, nachdem er am vergangenen Montag bereits bei seinem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gegen die Slowakei (6:0) in der WM-Qualifikation erfolgreich gewesen war - ebenfalls in Leipzig. "Es lief sehr gut. Ich kann mich da nicht beschweren. Zwei Spiele, zwei Siege: Es war auf jeden Fall eine Super-Woche", sagte Ouédraogo.

Von seinem sehenswerten Treffer per Distanzschuss aus rund 18 Metern zeigte sich der Youngster selbst beeindruckt: "Ich habe im Moment relativ viel Glück. Da kann man sich so einen Schuss mal nehmen, der vielleicht normalerweise nicht reingeht. Ich treffe den perfekt. Ich weiß nicht, ob das nochmal passieren wird." Auch seine Teamkollegen freuten sich für Ouédraogo: "Super von Assan. Der schwebt auf Wolke 7", sagte Christoph Baumgartner.