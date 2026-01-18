Partybefehl und freie Tage: TSG im Feiermodus

Die Videobotschaft von Luka Modric für Andrej Kramaric war kaum verklungen, da wummerten schon die Dancefloor-Beats aus der Kabine. "Wir werden das auf jeden Fall feiern", gab Kramaric nach dem 1:0 (1:0) der TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen den Partybefehl - und meinte damit nicht nur sein zehnjähriges Dienstjubiläum. Die wundersame Wandlung vom Fast-Absteiger der Vorsaison zum Königsklassen-Kandidaten war zumindest eine kleine Kraichgauer Fete wert.

Da passte es gut, dass Trainer Christian Ilzer seinen Schützlinge zur Belohnung für den sechsten Heimsieg in Folge zwei freie Tage gewährte. "Wir haben eine sehr funktionierende Mannschaft. Ich bin voll des Lobes für mein Team", gab der Österreicher zu Protokoll - und schickte einen Satz hinterher, den die Konkurrenz fast schon als Drohung auffassen musste: "Wir können mittlerweile konstant ein gutes Level zeigen - haben aber in allen Bereichen noch viel Luft, um uns weiterzuentwickeln."

Dabei befinden sich die Kraichgauer schon jetzt auf einem kaum für möglich gehaltenen Höhenflug. Nur eine der zurückliegenden elf Ligapartien hat die TSG verloren - obwohl es in dieser Zeit jede Menge Unruhe im Klub inklusive Rauswürfe bei den Bossen gab. Gegen den Vizemeister entschied der Niederländer Wouter Burger mit einem Freistoßtor (9.) das Spiel vor 26.957 Zuschauern für Hoffenheim.

"Es ist ein super Gefühl, um die Champions League zu kämpfen. Wir haben eine tolle Truppe und eine super Energie. Wir verdienen das", sagte TSG-Rekordtorschütze Kramaric nach dem verdienten Sieg. Ähnlich sah es Ilzer: "Wir gaben gezeigt, dass wir nicht zu Unrecht so weit vorne stehen."