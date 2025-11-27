Paulis Blessin hofft auf "gedanklich" abgelenkte Bayern

Alexander Blessin lechzt mit dem Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli nach einem Erfolgserlebnis nach zuletzt acht Niederlagen in Folge - vor dem Duell bei Tabellenführer Bayern München hat der Trainer des "krassen Außenseiters" seine Mannschaft zum Träumen aufgerufen.

"Wer sich als Kind vorgestellt hat, wo man irgendwann mal spielen will - da war Bayern sicher bei vielen der Gedanke", sagte der 52-Jährige vor der Partie bei dem in der Liga bisher ungeschlagenen Meister aus München (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). "Wir müssen genießen", setzte der Trainer des Tabellen-16. an, um umgehend hinterherzuschieben, dass sein Team natürlich auch werde leiden müssen.

Nach Bayerns erster Saisonniederlage beim FC Arsenal in der Champions League (1:3) und vor dem Pokalspiel bei Union Berlin in der kommenden Woche, hofft Blessin auf einen "gedanklich" abgelenkten Meister aus München im Sandwichspiel gegen St. Pauli.

"Vielleicht müssen sie das Arsenal-Spiel noch ein bisschen verdauen", blickte Blessin zurück und erinnerte an Bayerns maue Bilanz im DFB-Pokal in den vergangenen Jahren: "Ich glaube schon, dass der Fokus auch auf dem DFB-Pokal liegt. Da wollen sie jetzt nicht zum wiederholten Mal ausscheiden", sagte Blessin zu Spekulationen, dass Bayern-Trainer Vincent Kompany Stammpersonal schonen könnte.

Darauf angesprochen, wie seine Mannschaft Bayern-Stürmer Harry Kane stoppen kann, war der Trainer in Hamburg zu weiteren Sticheleien aufgelegt in Erinnerung an Bayerns knappen 1:0-Auswärtssieg in der vergangenen Saison.

"Letztes Jahr hier am Millerntor hat er eine Torchance gehabt. Und die, die er hatte: Ich glaube, der Ball fliegt immer noch", sagte Blessin über den Engländer, der mit 14 Saisontoren nach elf Spieltagen fünf mehr als alle Hamburger zusammen erzielt hat.