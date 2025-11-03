Pokal-Aus abgeschüttelt: Hoffenheim charakterstark

Auf das Pokal-Aus folgte für die TSG Hoffenheim ein wildes Spiel in der Bundesliga, doch am Ende stand der Sieg beim VfL Wolfsburg - und eine wichtige Erkenntnis. "Wir gewinnen. Und das Positive ist: Obwohl wir nicht jede Minute hellwach und auf einem Toplevel waren, ist es uns gelungen, einen Rückstand wieder mal zu korrigieren", sagte Trainer Christian Ilzer nach dem 3:2-Erfolg.

Zwei Treffer von Mohammed Amoura (14., 56.) hatten den Wolfsburgern nicht gereicht, denn Wouter Burger (31., 62.) und Grischa Prömel (50.) sorgten für den dritten Bundesliga-Sieg in Serie für die Sinsheimer. Die TSG, seit dem unglücklichen Aus auf St. Pauli nicht mehr im DFB-Pokal vertreten, steht in der Liga nun mit 16 Punkten auf Rang sechs.

"Es war sicher nicht unser bestes Spiel", sagte auch Prömel, "aber wir haben aus den letzten Spielen gelernt, solche Spiele muss man gewinnen." Das Team müsse "ein gutes Gefühl" mitnehmen und zugleich "hungrig bleiben", sagte Ilzer. Das nächste Spiel ist ein schwieriges: Der Tabellenzweite aus Leipzig gastiert am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Sinsheim.