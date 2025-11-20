Polanski will Euphorie entfachen: "Bin maximal motiviert"

Wenig ändern, weiter durchstarten: Eugen Polanski stürzt sich nach seiner Unterschrift unter den Cheftrainervertrag bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hochmotiviert in die anspruchsvolle Aufgabe. "Ich bin maximal motiviert, eine erfolgreiche Zeit zu prägen", sagte der 39-Jährige vor dem Spiel beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Dies solle "Schritt für Schritt" gelingen.

Am Dienstag hatte der Klub die Beförderung des bisherigen Interimscoaches bekannt gegeben. Polanski hat nun einen Vertrag bis 2028 und soll sein Team weiter stabilisieren. Zuletzt gelang dies mit drei Pflichtspielsiegen in Serie hervorragend. Sein Ziel sei es, "ein Stück weit mehr Euphorie zu entfachen, auch im Umfeld mit den Fans", so der Ex-Profi: "Weil es einfach brutal wichtig ist für Borussia Mönchengladbach, dass wir immer wieder die Fans einbeziehen."

Sportchef Rouven Schröder zeigte sich vollends überzeugt von seiner Wahl. Er lobte die "unglaublich authentische Art" des neuen "Fohlen"-Trainers: "Wir sind richtig guter Dinge, dass wir einen Trainer haben, der diesen Klub lebt und das Ganze durch Höhen und Tiefen begleitet." Jetzt gehe es auch darum, gemeinsam die Planung für den Winter voranzutreiben und mögliche Kaderveränderungen zu besprechen.

Der Fokus des neuen sportlichen Führungsduos liegt aber ganz klar auf dem Spiel bei Liga-Schlusslicht Heidenheim. "Das ist die schwerste Aufgabe, die du aktuell haben kannst", sagte Schröder. Polanski betonte, er werde keinen Schlendrian zulassen. "Ihr braucht jetzt keine Sorgen zu haben, dass wir fliegen. Das nehme ich den Jungs", so der einstige Mittelfeldspieler: "Selbstbewusstsein, ja. Aber demütig."