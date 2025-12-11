Polzin hofft: Mit Heim-Euphorie schwarze Auswärtsserie knacken

Mit Heimstärke zum ersten Bundesliga-Auswärtssieg seit 2786 Tagen: Trainer Merlin Polzin setzt auf mehr als 10.000 mitreisende Fans, um mit dem Hamburger SV eine schwarze Serie zu beenden. "Das wird ein gefühltes Heimspiel werden", sagte Polzin vor der Reise zum Match bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Zuhause müssen wir magische Momente erleben, um in der Bundesliga zu bestehen. Aber wir wollen auch auswärts nicht nur die Stadien besichtigen."

Nach zuletzt einer Menge magischer Momente mit den Happy Ends gegen Dortmund (1:1), Stuttgart (2:1) und vor allem am Sonntag im Derby gegen Bremen (3:2) steht Aufsteiger HSV mit 13 Punkten auf Platz sechs der Heimtabelle. Auswärts ist der Ex-Dino mit nur zwei Punkten aber Bundesliga-Schlusslicht.

"Wir sind hungrig, mal mit etwas mehr nach Hause zu fahren", sagte Polzin. Etwas mehr als nur einen Punkt - das gab es zuletzt am 28. April 2018. Beim 3:1 in Wolfsburg vor mehr als achteinhalb Jahren hieß der HSV-Trainer noch Christian Titz, im HSV-Mittelfeld spielten Aaron Hunt und Filip Kostic.

Die Euphorie nach dem Bremen-Sieg habe Polzin einen Tag lang genossen. "Das Derby war aber schnell wieder abgehakt. Ab Dienstag ging der Blick ganz nach vorne auf die kommenden Aufgaben." Hoffenheim sei eine "Mannschaft mit extrem viel Potenzial, mit sehr viel Spielstärke und sehr viel Intensität", warnte Polzin.

Verzichten muss er auf den gelbgesperrten Nicolai Remberg sowie die weiterhin verletzten Robert Glatzel, Warmed Omari und Daniel Elfadli.