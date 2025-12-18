Fußball
Poulsen fehlt HSV für mehrere Wochen
Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss mehrere Wochen auf Kapitän Yussuf Poulsen verzichten. Der 31 Jahre alte Mittelstürmer zog sich am Donnerstag im Training ohne Fremdeinwirkung eine Verletzung im linken Sprunggelenk mit Syndesmosen-Beteiligung zu, dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Nach den ersten Untersuchungen stehe fest, dass eine Operation nicht notwendig sei.
Poulsen hatte am vorvergangenen Spieltag beim 3:2-Sieg im Nordderby gegen Werder Bremen seinen ersten Bundesliga-Treffer für den HSV erzielt. Die Hamburger treffen am Samstag auf Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky).