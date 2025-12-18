Poulsen fehlt HSV für mehrere Wochen

Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss mehrere Wochen auf Kapitän Yussuf Poulsen verzichten. Der 31 Jahre alte Mittelstürmer zog sich am Donnerstag im Training ohne Fremdeinwirkung eine Verletzung im linken Sprunggelenk mit Syndesmosen-Beteiligung zu, dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Nach den ersten Untersuchungen stehe fest, dass eine Operation nicht notwendig sei.