"Abstiegsendspiel" bei Pauli? Schmidt winkt ab

Trainer Frank Schmidt von Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat die Bedeutung des Keller-Krachers beim FC St. Pauli heruntergespielt. "Das ist der 14. Spieltag", sagte der Coach vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Hamburg, "da gibt es danach keine Tabelle, die bis zum Saisonende Gültigkeit hat."

Der FCH liegt nach zwei Last-Minute-Siegen vor dem Gastspiel am Millerntor als Tabellen-16. drei Punkte vor dem Vorletzten St. Pauli. "Das ist ein wichtiges Spiel, keine Frage, weil es gegen einen direkten Konkurrenten ist. Da würden Punkte guttun", gab Schmidt zu.

Die Marschroute? "Wir müssen von Anfang an präsent sein und Vollgas dagegen halten", sagte Schmidt und ergänzte mit Blick auf die Erfolge gegen Freiburg und bei Union Berlin (je 2:1): "Diese Haltung, diese Stabilität, dieses Miteinander - das müssen wir auf den Platz bekommen. Dann haben wir alle Chancen."

Zumal in Mikkel Kaufmann und Sirlord Conteh zwei zuletzt verletzte Profis wieder zur Verfügung stehen. Zudem stehe Budu Siwsiwadse vor dem Comeback.

Den Gegner sieht Schmidt defensiv "stabilisiert", mit der Rückkehr von Kapitän Jackson Irvine habe sich "die Statik des Spiels wieder verändert. Er tut ihnen gut, ist laufstark, ein Box-to-Box-Spieler, gefährlich bei Standards. An ihm werden sich viele Spieler von St. Pauli orientieren."