"Bayer träumt groß": Hjulmand fühlt sich wohl in Leverkusen

Trainer Kaspar Hjulmand sieht den besonderen Mannschaftsgeist als zentralen Faktor für den Aufschwung bei Bayer Leverkusen. "Fußball ist ein Teamsport, Führung ist ein Teamsport, das Leben ist ein Teamsport. Um sich also persönlich bestmöglich zu entwickeln, braucht man einen guten Rahmen, ein familiäres Umfeld", erklärte der Däne in der Weihnachtsausgabe des Kölner Stadt-Anzeiger: "Je besser der Rahmen ist, in dem du lebst, desto größer ist die Chance, sich persönlich zu entwickeln."

Entsprechend habe er nach seiner Amtsübernahme bei den Rheinländern versucht, "eine Atmosphäre zu schaffen, in der wir ein großes Gemeinschaftsgefühl haben, das jedem eine Grundlage für Wachstum verschafft", erklärte Hjulmand: "Wir geben einen Rahmen mit einer Fußballphilosophie vor, den jeder verinnerlichen soll, damit jeder weiß, was in seiner Rolle gefordert ist, um ein funktionierendes Fußballteam zu haben. Wenn das klappt, sieht auch jeder individuell besser aus."

Diese Einstellung teile er mit der Vereinsführung in Leverkusen. "Sie kennen mich, sie kennen meine Werte, wissen, wie ich über Fußball denke, wie ich Menschen führe, wie ich Fußballmannschaften entwickle", sagte der 53-Jährige: "Das ist so wichtig für meine Arbeit. Ich bin zu alt, um Leute im Fußballgeschäft davon zu überzeugen. Das ist es mir nicht wert. Um ehrlich zu sein: Ich brauche diesen Job nicht, ich könnte andere Dinge mit meinem Leben machen."

Er sei aber zu Bayer gekommen, "weil es ein interessanter Klub ist, der mit einem tollen Teamspirit große Dinge erreichen möchte", so Hjulmand: "Bayer 04 träumt groß. Das gefällt mir. Und dabei gibt der Klub einem das Gefühl, dass wir das alle zusammen erreichen wollen." Hjulmand hatte den Job in Leverkusen nach dem zweiten Spieltag übernommen, die Werkself überwintert nun auf dem dritten Rang.