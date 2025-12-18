"Berechtigte Hoffnung" auf Kaderplätze für Eintracht-Nachwuchs

Die Personalsituation bei Eintracht Frankfurt ist vor dem Jahresabschluss angespannt, Trainer Dino Toppmöller könnte im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV eine vorweihnachtliche Überraschung aus dem Hut zaubern. In dieser Woche trainierten einige U19-Spieler bei den Profis mit, es bestehe daher "berechtigte Hoffnung bei den Jungs, dass der ein oder andere in den Kader rutschen kann", sagte Toppmöller vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Aber nicht nur, weil Leute nicht zur Verfügung stehen."

Die Nachwuchskicker hätten sich das "durch die gezeigten Leistungen verdient. Dann schauen wir mal, wer am Samstag auf dem Spielberichtsbogen steht", sagte Toppmöller. Dem SGE-Coach fehlen aktuell im Mittelfeld Ellyes Skhiri und Farès Cahibi (beim Afrika Cup), im Sturm ist die Personallage besonders schwierig.

Neben den länger verletzten Jonathan Burkardt (Wadenverletzung) und Michy Batshuayi (Mittelfußbruch) fehlt der erkrankte Elye Wahi in Hamburg. Letzter Mittelstürmer im Kader ist Jessic Ngankam. Nationalspieler Burkardt erwartet Toppmöller Anfang des neuen Jahres zurück, ein Einstieg beim Trainingsauftakt am 2. Januar allerdings "dürfte eng werden". Immerhin bei Kapitän Robin Koch gebe es nach seiner Auswechslung gegen des FC Augsburg grünes Licht.

Auf einen Sieg würde die Mannschaft nicht mehr gemeinsam auf einer Weihnachtsfeier anstoßen, gleich nach Abpfiff beginne "der offizielle Teil des Urlaubs", sagte Toppmöller: "Wir waren jetzt lang genug zusammen und sind oft gemeinsam durch die Gegend gereist."