"Existenzängste": VfL-Coach Bauer kennt die Schattenseiten

Der neue Trainer Daniel Bauer vom Bundesligisten VfL Wolfsburg wurde auch durch die Schattenseiten des Profifußballs auf seinen Job vorbereitet. "Es gab durchaus Phasen in meinem Leben, da hatte ich Existenzängste, vor allem wegen der vielen Verletzungen", verriet der 43-Jährige dem kicker.

Bauer wurde vor rund drei Wochen zum Cheftrainer bei den abstiegsbedrohten Niedersachsen befördert. In seiner aktiven Zeit kam er aufgrund zahlreicher Operationen "nur" zu 26 Zweitligaspielen für Eintracht Trier. Laut Bauer wäre ohne die Verletzungen in der 2. Liga mehr drin gewesen, aber "für die Bundesliga war ich zu langsam".