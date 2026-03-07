"Glücklicher" Musiala: Zurück zu alter Stärke

Arm in Arm mit seinen Mitspielern hüpfte Jamal Musiala vor der Fankurve auf und ab und stimmte sich gut gelaunt auf heiße März-Wochen ein. Ob mit seinem ersten Bundesliga-Tor seit über elf Monaten, als Elfmeter-Vertreter für den verletzten Harry Kane oder sogar als Kapitän in der Schlussphase: Pünktlich zur wichtigsten Saisonphase scheint der Zauberfuß des FC Bayern immer mehr zu alter Stärke zu finden.

"Ich bin ein bisschen müde, aber es fühlt sich gut an", sagte Musiala nach dem lockeren 4:1 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach bei Sky: "Mit solchen Spielen komme ich in den Rhythmus rein. Ich bin glücklich." Erstmals seit dem 15. März 2025 hatte Musiala ein Spiel über die vollen 90 Minuten für die Bayern absolviert und eine stabile Leistung mit einem verwandelten Elfmeter zum zwischenzeitlichen 3:0 (57.) gekrönt.

Man habe auch in Abwesenheit von Kane bei Strafstößen "einige Jungs, die diese Verantwortung übernehmen können, Jamal hat diesen Moment genutzt", sagte Trainer Vincent Kompany zufrieden. Noch wolle er bei Musiala aber "sehr ruhig" bleiben, betonte der Belgier: "Wir haben einige positive Momente, aber ich schütze ihn trotzdem noch. Ihr habt seine Verletzung gesehen. Ich bin sehr froh, dass er schon wieder seine Momente hat."

Für Musiala und den Verein seien das "so kleine Momente, die einfach gut tun", freute sich auch Sportvorstand Max Eberl: "Es ist alles nicht ganz so leicht, wieder in den Tritt zu kommen. Aber ich finde, er hat das sehr bemüht gemacht. Es sind so kleine Momente auf diesem Weg, den wir gerade gehen. Weil wir Jamal, wie alle anderen auch, brauchen in den kommenden Wochen werden."