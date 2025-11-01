"Hype" um Karl: Bayern-Profis halten Jungstar auf dem Boden

Beim FC Bayern achten offenbar auch die erfahreneren Profis darauf, dass Jungstar Lennart Karl (17) angesichts des derzeitigen Trubels nicht die Bodenhaftung verliert. Die Mannschaft sei "gefestigt, viele Jungs kümmern sich um ihn, reden mit ihm. Sie sagen ihm, dass er diese Phase genießen soll, aber auch, dass andere Phasen kommen werden", sagte Sportdirektor Christoph Freund im Sky-Interview: "Er ist gut eingebettet in die Truppe."

Der Rummel um das Supertalent des deutschen Rekordmeisters überrascht den Funktionär der Münchner kaum. "Wenn man als so junger Spieler bei Bayern München Einsätze bekommt, performt und Tore schießt - und das auf so spektakuläre Art -, ist der Hype natürlich groß", sagte Freund. Karl, der zuletzt sehenswert seine beiden ersten Pflichtspieltore für die Bayern erzielt hatte, könne die aktuelle Situation aber "gut einordnen. Er liebt es einfach, Fußball zu spielen - er hat Spaß, will zocken".

Zugleich warnte Freund vor verfrühter Zufriedenheit bei dem Teenager. "Es ist eine schöne Geschichte, aber wir alle wissen, dass harte Arbeit die Basis ist", sagte der 48-Jährige: "Er trainiert sehr fleißig - das ist entscheidend. Alles andere kommt dann von selbst."