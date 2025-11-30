"Momentaufnahme": Formstarke Hoffenheimer bleiben "demütig"

Kapitän Oliver Baumann rief sein "Team der Stunde" nach dem Sprung in die Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga zur Demut auf. "Eine Momentaufnahme – eine schöne, aber eine Momentaufnahme, mehr ist es nicht", sagte der Torhüter der TSG Hoffenheim nach dem souveränen 3:0 (3:0) gegen den FC Augsburg bei Sky: "Es geht um Entwicklung und, weil wir eine junge Mannschaft haben, darum, das zu halten, gerade in der Region uns zu etablieren. Wir müssen auf uns schauen, die nächsten Schritte machen und erwachsener werden."

Auch Trainer Christian Ilzer warnte vor verfrühter Euphorie. "Natürlich ist der Blick auf die Tabelle aktuell schön, was wir uns auch verdient haben", betonte der Österreicher bei DAZN. Dennoch hätten nicht umsonst viele Experten die TSG nach der schwachen Vorsaison "als Abstiegskandidaten" gesehen. Deshalb bleibe sein Team "weiter demütig" und dürfe zur Fortsetzung des Erfolgslaufs "keinen Millimeter" nachlassen.

Aus den vergangenen sechs Partien holten die Kraichgauer 16 Punkte - kein Team sammelte in diesem Zeitraum mehr Zähler. "Das ist doch schön, wir haben gerade einen Lauf", sagte Mittelfeldspieler Grischa Prömel. Die TSG habe in dieser Saison "ein neues Gesicht, steht für Intensität und tollen Fußball." So könne es "gerne weitergehen".