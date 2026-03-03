"Muskelfaserriss im Adduktorenbereich": Rückschlag für Hack

Nächster gesundheitlicher Rückschlag für Robin Hack: Der Flügelspieler vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat sich erneut verletzt und muss weiter auf sein Comeback warten. "Bei Robin lief eigentlich alles super, doch jetzt hat er sich am vergangenen Freitag einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen", zitierte die Rheinische Post am Dienstag Trainer Eugen Polanski: "Dementsprechend fällt er wieder länger aus."

Hack bestritt in dieser Saison bislang nur fünf Pflichtspiele für die Gladbacher. Im vergangenen September hatte er sich einen Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen. Unmittelbar nach seiner Rückkehr Ende November verhinderten dann anhaltende Beschwerden im Knie weitere Einsätze für die Borussia.

Derweil kehrte Nathan Ngoumou nach seinem im April erlittenen Riss der rechten Achillessehne wieder in das Mannschaftstraining zurück. "Bei Nathan müssen wir schauen, dass wir ihn langsam aufbelasten. Er ist schon noch sehr weit weg vom Bundesliga-Kader", sagte Polanski: "Trotzdem ist es für ihn und auch für uns erfreulich."

Am vergangenen Spieltag hatte die Borussia dank eines in der Nachspielzeit verwandelten Foulelfmeters durch Kevin Diks 1:0 gegen Union Berlin gewonnen und nach sieben Spielen ohne Sieg in Serie einen wichtigen Erfolg gefeiert. Am Freitag (20.30 Uhr/Sky) muss Gladbach nun zum Spitzenreiter Bayern München.