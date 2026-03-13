"Neuer Leitwolf": Ilzer warnt vor Wolfsburg

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim will den kommenden Gegner ungeachtet dessen sportlicher Krise nicht unterschätzen. Beim VfL Wolfsburg habe "sich in dieser Woche einiges geändert", erklärte der Österreicher vor dem Duell mit dem Tabellen-17. am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

"Ein Trainerwechsel bedeutet auch immer neue Impulse, Veränderung, auch neue Hoffnung, neue Energie. Darauf haben wir versucht, uns einzustellen", sagte Ilzer mit Blick auf den neuen VfL-Coach Dieter Hecking. Dieser will in Sinsheim seine Rettungsmission bei den Wolfsburgern starten.

Hecking sei ein "sehr erfahrener Trainer, der mit dieser Situation nicht das erste Mal umzugehen hat", warnte Ilzer. Die Mannschaft des VfL habe Qualität und in Hecking einen "neuen Leitwolf, der dort sein Bestes versucht - und genauso versuchen wir von Woche zu Woche unser Bestes", man wolle ein "unangenehmer Gegner" sein.

Während Wolfsburg um den Klassenerhalt kämpft, geht es für Hoffenheim darum, einen Champions-League-Platz zu festigen.