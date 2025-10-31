"Nicht alles schlecht": Henriksen hofft auf Befreiungsschlag

Nach vier Niederlagen in der Fußball-Bundesliga in Folge sowie dem Aus im DFB-Pokal steht Mainz 05 zunehmend unter Druck. Trainer Bo Henriksen ist sich bewusst, dass nur ein Sieg die Fesseln lösen kann. "Wir müssen ein Spiel gewinnen, wir müssen ein gutes Erlebnis haben", sagte der Däne vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen.

Nach dem 0:2 im Pokal unter der Woche gegen den VfB Stuttgart habe es "gute Gespräche" gegeben, berichtete Henriksen. "Wir müssen es im letzten Drittel besser machen, wir müssen auch besser verteidigen", erkannte der Coach, der an den Mut seiner Profis appellierte: "Ich weiß, dass es gerade schwierig ist, für die Spieler, für die Fans, für den Verein, für mich. Aber wir müssen es probieren, wir müssen Spaß haben. Es ist auch okay, Fehler zu machen."

Vor den heimischen Fans ist Mainz, das derzeit den Relegationsplatz 16 belegt, in dieser Saison noch punktlos. "Das Wichtigste ist, dass der Glaube in der Kabine da ist", betonte Henriksen, der klarstellte: "Es ist nicht alles schlecht."