"Nutzt Leihe perfekt": Ilzer hat Respekt vor Tabakovic

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim hat vor dem Punktspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach großen Respekt vor "seinem" Stürmer Haris Tabakovic. "Es gefällt mir, wie er performt. Er hat starken Impact auf das Spiel der Gladbacher", sagte der Österreicher über den von der TSG ausgeliehenen Profi: "Er ist ein super Typ und nutzt seine Leihe perfekt. Das freut mich für ihn. Am Mittwoch wollen wir ihn aber sehr wenig in Erscheinung treten lassen."

Tabakovic hat mittlerweile neun Saisontore auf dem Konto - und damit mehr als jeder TSG-Spieler. "Wir haben qualitativ gute Stürmer und mussten den sehr großen Kader im Sommer reduzieren", begründete Ilzer die Entscheidung, den 31-Jährigen vorübergehend abzugeben. Zuvor hatte der bosnische Nationalspieler bereits zu Protokoll gegeben, dass der Auftritt in Sinsheim kein normales Spiel für ihn werde: "Am Ende bin ich immer noch ihr Spieler. Und ich habe auch noch viele Freunde dort."

Ilzer will vor den erwarteten 21.000 Zuschauern "diese sehr erfolgreiche Hinrunde für uns würdig abschließen". Verhindern möchte das der Gladbacher Trainer Eugen Polanski, der von 2013 bis 2018 das TSG-Trikot getragen hat.

Am vergangenen Samstag war die Partie der Hoffenheimer bei Werder Bremen Sturmtief "Elli" zum Opfer gefallen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die ausgefallene Begegnung am Dienstag neu terminiert. Das Spiel soll am 27. Januar (20.30 Uhr/Sky) nachgeholt werden.