"Publikumsliebling": Trauer um Sepp Piontek

Die Fußballfamilie trauert um Sepp Piontek. Der sechsmalige deutsche Nationalspieler, der als Spieler sowie als Coach bei Werder Bremen tätig war, ist im Alter von 85 Jahren in seiner Wahlheimat Dänemark gestorben. Das gab der dänische Fußballverband, für den Piontek während seiner erfolgreichen Trainerkarriere gearbeitet hatte, am Donnerstag in den Sozialen Netzwerken bekannt.

"Schon als Spieler war er mit seinem kompromisslosen Spiel und seinem sympathischen Auftreten außerhalb des Platzes in Bremen ein echter Publikumsliebling", sagte Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald: "Als Trainer hat er insbesondere in Dänemark Kultstatus erreicht und war ein großartiger Botschafter des deutschen Fußballs. Sein Tod macht uns sehr traurig. Der SV Werder Bremen wird Sepp Piontek stets ein ehrendes Andenken bewahren."

In seiner Spielerkarriere lief der in Breslau geborene Piontek zwischen 1960 und 1972 in mehr als 300 Pflichtspielen für Werder auf - der Verteidiger erzielte dabei 19 Tore. 1961 gewann er mit den Bremern den DFB-Pokal, 1965 die deutsche Meisterschaft.

Anschließend startete Piontek seine Laufbahn an der Seitenlinie. Vor seiner elfjährigen Amtszeit als Trainer der dänischen Nationalmannschaft, die er 1984 ins EM-Halbfinale führte, betreute Piontek neben Werder auch Fortuna Düsseldorf und den FC St. Pauli. Seine letzte Trainerstation war das Nationalteam von Grönland im Jahr 2004.

Morten Olsen, einer der Nachfolger Pionteks als dänischer Nationaltrainer, bezeichnete den Verstorbenen gegenüber der Zeitung B.T. als "fantastischen Trainer. Er war immer gut vorbereitet. Und er hatte genau die richtige Balance gefunden. Denn er hatte erkannt, dass man mit diesen Dänen auch Humor haben musste", sagte Olsen.