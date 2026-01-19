"Robbery"-Vergleiche in München: "Mag das überhaupt nicht"

Michael Olise und Luis Díaz als neues "Robbery"-Duo in München? Die Stars von damals halten nicht viel von dem Vergleich für die Flügelzange des FC Bayern. "Zu meiner Zeit haben sie uns auch mit anderen Spielern verglichen, ich mag das überhaupt nicht", sagte Arjen Robben am Rande des Legends Cup in München: "Jeder Spieler ist einzigartig, jeder hat seine eigenen Qualitäten, seine eigene Persönlichkeiten."

Olise und Díaz hatten für den deutschen Fußball-Rekordmeister zuletzt immer wieder mit starken Leistungen brilliert und damit Erinnerungen an Robben und dessen kongenialen Partner Franck Ribéry geweckt. "Das Wichtigste ist, dass sie im Moment sehr wichtig sind für die Mannschaft", betonte Robben. Und auch Ribéry ergänzte mit Blick auf Olise: "Er ist noch jung, er macht es schon sehr gut und muss so weiter machen. Wenn er so spielt, sind wir zufrieden."

Der Franzose Olise und der Kolumbianer Díaz "machen ihre Sache überragend", lobte auch der langjährige Bayern-Kapitän Philipp Lahm: "Ich weiß nicht, ob man sie vergleichen kann, am Ende kommt es auf Titel an und da können wir mal abwarten, was da rauskommt."

In der Liga liegen die noch ungeschlagenen Münchner nach 18 Spieltagen klar auf Meisterschaftskurs und auch in der Champions League zählt die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany aufgrund der bislang starken Leistungen zum Favoritenkreis. "Man sieht, dass das eine richtige Einheit ist", schwärmte Robben, der seinem Ex-Verein auch in der Königsklasse den großen Wurf zutraut: "Das ist aber noch weit weg, das Wichtigste ist, dass die Mannschaft gesund bleibt."