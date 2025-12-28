"Sehr zufrieden": Ailton hat Torjägerkanone von 2004 zurück

Ailton hält mit breitem Grinsen seine Torjägerkanone in die Kamera, gibt seinem verloren geglaubten Schmuckstück voller Glückseligkeit einen dicken Schmatzer. "Es war eine lange Reise meiner Torjägerkanone. 18 Jahre war sie nicht bei mir", schrieb der frühere Topstürmer unter das Video bei Instagram.

Sein Ex-Berater habe versucht, die Trophäe aus der Saison 2003/04 ohne seine Zustimmung zu verkaufen. "Das habe ich nicht zugelassen. Ich habe den richtigen Moment abgewartet und die Torjägerkanone zurück nach Hause geholt", so Ailton weiter: "Er hat es nicht geschafft, Gott sei Dank. Sie ist wieder zurück bei mir. Ich bin sehr zufrieden jetzt." Mit 28 Toren hatte der Brasilianer mit dem Spitznamen "Kugelblitz" in der Spielzeit 2003/04 entscheidenden Anteil am Gewinn der Meisterschaft von Werder Bremen.