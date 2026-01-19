"Trainer darf lächeln": Baumgarts goldenes Händchen

Sein goldenes Händchen war auch Steffen Baumgart nicht verborgen geblieben. "Hintenraus haben die Jungs, die reinkommen, zum wiederholten Mal nahtlos angeknüpft", bilanzierte der Coach von Union Berlin nach dem 1:1 (0:0) beim VfB Stuttgart zufrieden und fügte an: "Der Trainer darf lächeln."

Im fünften Spiel in Folge hatte in Stuttgart ein Joker für Union getroffen, nach dem späten Ausgleich von Woo-yeong Jeong (83.) sind die vergangenen sechs Tore der Köpenicker allesamt von eingewechselten Spielern erzielt worden. Wie bereits in den vergangenen Partien gegen Augsburg (1:1), Mainz (2:2) und Köln (1:0) kam Union, das in der Tabelle weiter im komfortablen Mittelfeld liegt, in der Schlussphase noch zum Punktgewinn.

"Wir haben wie die letzten Wochen nicht aufgegeben und sind zurückgekommen", freute sich Kapitän Rani Khedira bei DAZN nach dem fünften Spiel ohne Niederlage in Serie. "Wenn du Trainer bist und du kannst diese Leistung Woche für Woche sehen, das ist doch schön", frohlockte auch Baumgart: "Wir haben jetzt schon mehr als einmal gezeigt, dass wir mithalten können."

Gegen den Champions-League-Kandidaten Stuttgart wäre sogar der Sieg möglich gewesen, Jeong (89.) scheiterte jedoch am stark reagierenden VfB-Keeper Alexander Nübel. "Das wäre das i-Tüpfelchen gewesen", sagte Baumgart, "aber trotzdem geht das 1:1 in Ordnung."