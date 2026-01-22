"Traue ihm alles zu": Werner glaubt an WM-Chance für Ouédraogo

Trainer Ole Werner vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig glaubt trotz der neuerlichen Verletzung von Nationalspieler Assan Ouédraogo an die WM-Chance des Youngsters. "Das ist ein Spieler, dem ich alles zutraue", sagte Werner vor dem Ligaspiel beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Dem traue ich auch zu, wieder die Leistung zu zeigen, die wir vor dem Winter von ihm gesehen haben. Dass so ein Spieler dann für jedes Niveau und jeden Trainer eine Option ist, liegt auf der Hand."

Der 19 Jahre alte Offensivspieler Ouédraogo wird wegen einer erneuten Sehnenverletzung im linken Knie bis voraussichtlich Ende März nicht zur Verfügung stehen. Erst im vergangenen November hatte er für die deutsche Nationalmannschaft debütiert und dabei gleich ein Tor erzielt.

Der erste Schritt für Ouédraogo sei nun, wieder eine gute Reha und einen guten Aufbau zu absolvieren. "Das wird er tun. Er ist unheimlich professionell, unheimlich klar und hat ein super Umfeld, das ihn unterstützt und Dinge einordnen kann", sagte Werner, der eine "Riesenüberzeugung" vom Spieler und Menschen Ouédraogo habe: "Man darf nicht vergessen, dass er immer noch ganz am Anfang seiner Laufbahn steht. Da kommen noch viele gute und außergewöhnliche Momente für ihn."