"Trendwende schaffen": Werder setzt auf Heimstärke

Mit den eigenen Fans im Rücken aus der Krise: Trainer Horst Steffen (56) von Werder Bremen setzt für das Ende der Sieglos-Serie auf die Heimstärke seines Teams. Gegen den VfB Stuttgart wollen die Hanseaten am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) die "Trendwende schaffen", sagte Steffen und ihre "Heimbilanz behalten".

Durch die Pleite zuletzt im Nordderby beim Hamburger SV blieb Werder erstmals in dieser Bundesliga-Saison drei Spiele in Folge sieglos, die Grün-Weißen holten allerdings elf ihrer 16 Punkte vor heimischer Kulisse.

Um auch gegen die DFB-Pokalsieger aus Stuttgart erfolgreich sein zu können, "müssen wir eine Topleistung bringen", sagte Steffen, der nicht auf Angreifer Victor Boniface (Knieprellung) zurückgreifen kann: "Wir wollen Stuttgart vor Probleme stellen" und "näher ranrücken an den VfB". Dafür müsse seine Mannschaft im Vergleich zum 2:3 beim HSV aber "genauer arbeiten" und "weniger Fehler machen" sowie "offensiv wieder Akzente setzen".