"Unbeliebtico" in Sinsheim: "Eigentlich geiles Spiel"

Mit dem Begiff "Unbeliebtico" kann Ole Werner nur wenig anfangen. "Das ist eigentlich ein richtig geiles Fußballspiel", sagte der Trainer von RB Leipzig mit einem Schmunzeln vor dem Gastspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Die Kraichgauer hatten das Duell der vermeintlich unbeliebtesten Klubs der Liga im Vorfeld mit dem eher ungewöhnlichen Slogan beworben.

"Wenn es ums Spiel geht, dann gibt es gerade wenig attraktivere Begegnungen in der Bundesliga zweier Mannschaften, die sehr gut in Form sind", antwortete Werner auf eine Frage zu der Marketingstrategie der Hoffenheimer. Sowohl die TSG als auch RB haben die vergangenen drei Ligaspiele gewonnen, Leipzig steht als erster Jäger von Bayern München dazu derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz.

In Sinsheim, wo RB seit rund fünf Jahren nicht mehr erfolgreich war, will Werner an den bisherigen Rekordstart in dieser Saison anknüpfen. Seit der Auftaktpleite bei den Bayern (0:6) sind die Sachsen ungeschlagen. Der kommende Gegner TSG zeige "ganz deutliche Weiterentwicklungen" im Vergleich zur vergangenen Saison, lobte der ehemalige Coach von Werder Bremen. Mit dabei sind am Samstag auch die von Julian Nagelsmann fürs Nationalteam nominierten Ridle Baku und David Raum, die sich ihre Berufung abermals "absolut verdient hätten".