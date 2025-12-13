"Viel Freude": Union feiert Ende der Sturmflaute

Steffen Baumgarts deutliche Worte hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. "Richtig auf die Eier" war dem Trainer von Union Berlin die anhaltende Torflaute seiner Stürmer gegangen. Einen Grund zur Beschwerde hatte Baumgart am späten Freitagabend nach dem verdienten 3:1 (0:0) gegen RB Leipzig nicht mehr - im Gegenteil: Drei Stürmertore durch Oliver Burke (57.), Ilyas Ansah (64.) und Tim Skarke (90.+3) hatten Union den fünften Saisonsieg beschert und frühzeitig ein ruhiges Weihnachtsfest garantiert.

"Ein kleines Schmunzeln" habe es ihm aufs Gesicht gezaubert, "dass wir drei Tore aus dem Spiel heraus von unserer Offensivabteilung erzielt haben", sagte Baumgart sichtlich zufrieden.

Seit dem 4. Spieltag bei Eintracht Frankfurt (4:3) hatten die Köpenicker auf einen Treffer eines Angreifers warten müssen. "Ich glaube, es geht einem schon durch den Kopf, wenn man ein paar Wochen nicht getroffen hat oder noch gar nicht. Aber am Ende geht es einfach darum, weiterzumachen", sagte Ansah: "Heute haben wir es hinbekommen, vorne Tore zu machen und die Offensivaktion zu Ende zu bringen."

Nach dem Schlusspfiff war ein Riesenjubel im Stadion An der Alten Försterei ausgebrochen. Vor allem Skarke, der nach langem Warten sein erstes Tor im Trikot der Berliner erzielte, wurde geherzt. "Dass Tim das dritte Tor macht, bereitet mir viel Freude", sagte Baumgart - und war damit nicht allein.