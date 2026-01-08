"Voll Energie und Power": Downs direkt in der HSV-Startelf?

Merlin Polzin sieht Winterzugang Damion Downs offenbar als Startelfkandidaten für den Jahresauftakt des Hamburger SV am Samstag. "Er ist auf jeden Fall im Kader mit dabei und voller Energie und Power für das Spiel in Freiburg", sagte Polzin vor der Partie im Breisgau (15.30 Uhr/Sky).

Downs sei "eine Option für mehr Spielzeit", er wolle noch das Abschlusstraining abwarten, so Polzin. Der Stürmer, der bis Saisonende vom FC Southampton ausgeliehen ist, mache einen "extrem aufgeweckten Eindruck", fügte Polzin an: "Es hat sich bestätigt, dass eine gute Energie und Verbindung zwischen uns herrscht." Spielerisch solle der ehemalige Kölner seinen "Tiefgang, Tempo und seine Boxpräsenz" einbringen.

Fehlen werden dem HSV in Freiburg unter anderem die erkrankten Fabio Baldé, Anssi Suhonen und Rayan Philippe. Auch Robert Glatzel ist nach seinem Muskelfaserriss noch nicht wieder fit. Yussuf Poulsen fehlt zudem länger.