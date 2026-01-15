"Voller Überzeugung": Steffen spürt Vertrauen

Werder Bremens Trainer Horst Steffen spürt weiter das Vertrauen des Teams in die gemeinsame Arbeit. "Da bin ich voller Überzeugung", sagte der 56-Jährige vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky). Die Hanseaten haben sechs Spieler hintereinander nicht gewonnen, am Dienstag setzte es eine 0:3-Niederlage in Dortmund.

Dabei erkannte Steffen spielerische Fortschritte und widersprach Berichten über eine angeblich zunehmend schlechte Stimmung in der Kabine. "Ich sehe die Mannschaft jeden Tag. Und, da ist eine Stimmung in der Kabine und auf dem Trainingsplatz, die gut ist", sagte Steffen: "Ich tausche mich aus mit den Jungs. Wir gehen zusammen dadurch. Das ist die Botschaft, die hier rausgehen darf."

Zugleich räumte er ein, dass Ärger über die zuletzt ausgebliebenen Ergebnisse vorherrsche. "Ich glaube, es wäre verrückt, wenn wir jetzt eine Stimmung hätten, die lustig ist, die locker ist", sagte Steffen. Aber es herrsche auch die Zuversicht, "dass wir das gegen Frankfurt umdrehen können".