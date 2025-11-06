"Wächst was zusammen": Gladbach geht mit Rückenwind ins Derby

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach startet nach dem ersten Saisonsieg mit Rückenwind in das brisante Derby gegen den 1. FC Köln. "Wenn man auf die Tabelle schaut, ist Köln deutlich positiver gestartet als wir. Aber wenn man die letzten Wochen bei uns sieht, dann haben wir sehr viel richtig gemacht", sagte Trainer Eugen Polanski vor dem Duell am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky): "Es wächst was zusammen."

Aufsteiger Köln liegt nach einem starken Saisonstart auf Platz sieben, die Borussia kletterte am vergangenen Spieltag dank des 4:0-Erfolgs beim FC St. Pauli immerhin auf Rang 16. "Punktetechnisch würden wir uns mehr wünschen", sagte Polanski, der weiterhin Argumente für eine dauerhafte Rolle an der Seitenlinie der Borussia sammelt. Dennoch habe der Verein zuletzt "die richtigen Schritte gemacht".

Auch deshalb ist die Lust auf Seiten der Gladbacher groß, den Aufwärtstrend ausgerechnet gegen den Rivalen fortzusetzen. "Jedes Spiel, das du gewinnst und positiv gestaltest, kann zum Flow beitragen", sagte Sportchef Rouven Schröder: "Natürlich ist der 1. FC Köln da nochmal ein Triggerpunkt mehr."

Ihm sei "schon bewusst, dass das natürlich für die Fans, und diese sind der Verein, das wichtigste Spiel des Jahres ist", sagte Polanski: "Und trotzdem müssen wir bei aller Rivalität, Emotionalität und das, was das Derby hergibt, tatsächlich bei der Qualität und dem Inhalt bleiben. Das ist auch meine Aufgabe."