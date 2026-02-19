"Wille ist da": Union will Negativ-Serie beenden

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin hat sich vor der Partie gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) kritisch gegenüber sich und seiner Mannschaft gezeigt. "Eigentlich gucken wir immer bei uns, wenn etwas nicht läuft. Wir arbeiten jede Woche daran, Sachen zu verbessern und klarer zu machen", sagte Baumgart: "Vorne nutzen wir die Chancen nicht und hinten geben wir dem Gegner Chancen."

Er habe das Champions-League-Spiel von Leverkusen bei Olympiakos Piräus (2:0) "auf der Couch verfolgt, sehr bequem gelegen und ein sehr interessantes Fußballspiel gesehen." Leverkusen sei eine Mannschaft, "die die Fehler des Gegners richtig ausnutzt, die den Gegner richtig leiden lassen kann und sehr geduldig spielt."

Union-Spieler Aljosha Kemlein hatte in einer Medienrunde am Mittwoch gesagt, der Mannschaft fehle der "absolute Wille". Baumgart sagte dazu: "Da widerspreche ich ihm ein bisschen: Meine Spieler haben den Willen, Sachen zu machen, auch wenn sie es in der einen oder anderen Situation nicht so gut umsetzen. Der Wille ist da, Tore zu erzielen."