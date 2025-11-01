"Wir brauchen Serhou": Dortmund hofft auf viele Guirassy-Tore

Das Ende der Flaute soll für Serhou Guirassy am liebsten gleich der Anfang einer Serie sein - bei Borussia Dortmund hofft man nach dem entscheidenden Treffer des Stürmers in Augsburg auf viele weitere Tore. "Je öfter er trifft, desto leichter wird es für uns, Spiele zu gewinnen", sagte Trainer Niko Kovac bei Sky: "In den letzten Wochen hat er nicht getroffen, deswegen war es für uns auch schwieriger. Heute hat er den entscheidenden Treffer gesetzt." Das freue ihn "ungemein", so Kovac, "wir brauchen Serhou, er ist derjenige, der uns die Punkte garantieren kann."

In der 37. Minute des Spiels beim FC Augsburg war Guirassy der Ball eher zufällig vor die Füße gesprungen, er nutzte die Chance, erzielte das einzige Tor des Spiels - und beendete damit auch seine Torflaute nach 438 Minuten. Dass die fehlenden Tore in den vergangenen Wochen überhaupt ein solches Thema waren, liege nicht zuletzt an Guirassys Klasse, sagte Teamkollege Pascal Groß.

"Wenn er mal kein Tor macht, wird darüber gesprochen, weil er die Latte so hoch gelegt hat", sagte Groß. Guirassy sei "extrem cool und weiß, wie gut er ist". Für den Nationalspieler Guineas war es das erste Liga-Tor seit Mitte September, insgesamt kommt Guirassy nun auf fünf Saisontore in der Bundesliga. Nicht nur bei der Jagd auf Spitzenreiter Bayern München zählt der BVB auf die Treffsicherheit des Topstürmers - am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) wartet in der Champions League Manchester City.