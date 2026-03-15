"Zweikampfführung überdenken": Besondere Rote Karte für Nmecha

Erst rauschte Felix Nmecha in Schiedsrichter Bastian Dankert, dann bekam der Profi von Borussia Dortmund die Rote Karte. Glücklicherweise erst nach dem Spiel - und nur als Geschenk. Nach dem unglücklichen Zusammenprall in der Bundesliga-Partie des BVB gegen den FC Augsburg (2:0) überließ der Referee dem Nationalspieler die Karte mit einer humorvollen Widmung. "Zweikampfführung überdenken", stand darauf.

Beim Versuch, an den Ball zu kommen, war der Nationalspieler in der 55. Minute in Dankerts Rücken gelaufen. Der Referee fiel zu Boden und benötigte eine kurze Pause, ehe er das Spiel fortsetzen konnte. Nmecha half ihm auf die Beine. Nach dem Abpfiff folgte ein "spezieller Trikottausch", wie der BVB in den Sozialen Medien schrieb und dazu ein Foto von Nmecha mit der Roten Karte zeigte.

"Mir hat's überhaupt nicht wehgetan. Ich glaube, nur seinem Rücken", sagte Nmecha mit einem Grinsen im Gesicht. "Ich glaube, er ist okay. Ich hoffe, dass er okay ist. Ich hätte den Ball gekriegt." Aber ein solcher Zusammenprall passiere einfach manchmal.