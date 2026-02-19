RB-Coach Werner lobt BVB: "Extrem abgezockt"

Trainer Ole Werner von RB Leipzig hat sich beeindruckt vom kommenden Gegner Borussia Dortmund gezeigt. "Das ist eine Top-Mannschaft von der Qualität und wie sie die Dinge umsetzt. Es ist nicht jede Woche Hurra-Fußball, wobei mir das auch teilweise zu schlecht gemacht wird. Aber es ist extrem stabil, extrem abgezockt", sagte Werner vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den BVB am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Dortmund hat die vergangenen 15 Ligaspiele nicht verloren, zuletzt gab es sechs Siege in Serie. In der Tabelle steht das Team von Trainer Niko Kovac sechs Punkte hinter Tabellenführer Bayern München, der am darauffolgenden Wochenende beim Spitzenduell wartet. Am Dienstag hatte der BVB mit einem 2:0 gegen Atalanta Bergamo im Play-off-Hinspiel der Champions League zudem den Grundstein für das Weiterkommen gelegt.

Die Leipziger, welche die zurückliegenden drei Heimspiele nicht hatten gewinnen können, stehen im Kampf um die Königsklassen-Ränge unter Druck. Zwar sei Dortmund ein "Top-Gegner", so Werner, "aber wir wissen, dass wir auch etwas können. Wir wollen dem BVB die zweite Saisonniederlage beibringen." Leipzig sei "nicht dafür bekannt, abwartend zu spielen, und das werden wir auch gegen Dortmund nicht tun."