RB Leipzig: Profivertrag für Kaltefleiter

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Mittelfeldspieler Benno Kaltefleiter mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18-Jährige unterschrieb bis 2029. Das Talent, Stammspieler in der U19, nimmt bereits regelmäßig am Training der ersten Mannschaft teil und reiste mit dieser Anfang des Jahres ins Winter-Trainingslager nach Portugal. Beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen im Dezember hatte Trainer Ole Werner den gebürtigen Leipziger erstmals in den Profikader berufen.

"Gemeinsam wollen wir nun die nächsten Schritte gehen und Benno auf ein Level bringen, um dauerhaft auf höchstem Niveau zum Einsatz zu kommen", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer über den deutschen Junioren-Nationalspieler, der im November bei der U17-WM in Katar aufgelaufen war.