Am 26. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Im Topspiel der Bundesliga am 26. Spieltag kommt es zum Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund. Beide Kontrahenten verbindet, dass sie in der Bundesliga den eigenen Ansprüchen teilweise sehr weit hinterherhinken.

Die Leipziger lagen vor Beginn des aktuellen Spieltages nur auf Platz sechs, müssen also um die Teilnahme an der Champions League bangen. Trainer Marco Rose steht ebenfalls schon stark in der Kritik.

Noch schlechter lief es für Dortmund der laufenden Saison. Die Borussia ist nicht mal in der oberen Tabellenhälfte zu finden, lag vor Beginn des 26. Spieltages auf Rang zehn. Zuletzt verlor der BVB zuhause mit 0:1 gegen Augsburg. Leipzig kam immerhin zu einem Punkt beim dennoch enttäuschenden 0:0 in Freiburg.

Das Hinrundenduell konnte der BVB hingegen am 9. Spieltag mit 2:1 für sich entscheiden. Nachdem Benjamin Sesko die Leipziger zunächst in Führung brachte, drehten die Dortmunder die Partie durch Treffer von Maxmilian Beier und Serhou Guirassy noch zu ihren Gunsten.

Auch in der Champions League konnte Dortmund unter der Woche Selbstvertrauen tanken. Durch einen 2:1-Auswärtssieg im Achtelfinal-Rückspiel in Lille erreichte die Elf von Coach Niko Kovac das Viertelfinale.