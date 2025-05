Am 32. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern München hat am Samstag die große Chance, sich vorzeitig zum deutschen Meister zu küren. Dafür geht es für den deutschen Rekordmeister zum Auswärtsspiel gegen RB Leipzig.

Zur Pause aber liegt der Deutsche Rekordmeister durch Tore von Benjamin Sesko (11.) und Lukas Klostermann (39.) mit 0:2 zurück. Die Bayern waren zwar optisch überlegen, erzeugten aber nur wenig Gefahr. Leipzig hingegen verdient sich die Führung mit enormer Effizienz vor dem gegnerischen Tor.

Gäste-Trainer Vincent Kompany entschied sich in der Aufstellung für Jonas Urbig und gegen Manuel Neuer. Der Stammtorwart muss damit auf sein Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause weiter warten. E sitzt aber immerhin auf der Bank.

Thomas Müller ersetzt im drittletzten Bundesliga-Spiel seiner Bayern-Karriere den gelbgesperrten Stürmerstar Harry Kane. Außerdem spielt Sacha Boey von Beginn an und ersetzt Minjae Kim. Der Südkoreaner musste kurzfristig wegen Achillessehnenproblemen passen.

Es ist die vorerst letzte und einzige Titelchance für die Münchner, ehe es im Sommer zur Klub-Weltmeisterschaft in die USA geht. In der Champions League war gegen Inter Mailand Schluss, im DFB-Pokal scheiterten die Bayern an Bayer Leverkusen.

Die Meisterschaft ist Vincent Kompany in seiner Debüt-Saison als FCB-Coach aber kaum noch zu nehmen. Gegen den FSV Mainz 05 gab es am vergangenen Samstag ein souveränes 3:0.

RB Leipzig befindet sich derweil noch mitten im Rennen um die europäischen Plätze. Zuletzt gab es für die Sachsen aber einen heftigen Rückschlag beim 0:4 gegen Eintracht Frankfurt.

ran zeigt, wie ihr das Duell zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München am 32. Spieltag live verfolgen könnt.